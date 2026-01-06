В РПЦ рассказали, как организовать праздничный стол в Рождество

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Праздничный стол в Рождество каждый организует по своим возможностям, но не стоит увлекаться кулинарными раздумьями, так как самое главное - общение, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин.

Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером - накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие), в последние дни перед Рождеством пост становится строже, например, запрещена рыба, а в Рождественский сочельник и вовсе нельзя есть до праздника.