МЭР: у иностранцев нет проблем с активацией роуминга при прилете в Россию

«

"Как только проблема появилась, мы с коллегами из Минцифры сразу начали ее прорабатывать, и в целом быстро ее решили. Сейчас при прилете для иностранных граждан при активации роуминга и подключения к российской сети, приходит смс-сообщение со ссылкой, которая позволяет подтвердить, что ты не бот. Так же, как для россиян", - пояснил Кондратьев.