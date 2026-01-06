МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европе пришло время осознать последствия своей политики в отношении Москвы, пишет American Conservative.
"Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что население Западной Европы не разделяет желание европейской элиты демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт. Опрос исследовательского центра Pew Research Center доказывает, что абсолютное большинство жителей стран ЕС не собираются брать в руки оружие, если кто-то нападет на их соседа. Более того, они откровенно признались, что просто дождутся, когда "придет американская кавалерия", указывает издание.
Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
