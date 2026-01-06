Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 06.01.2026
12:33 06.01.2026 (обновлено: 20:12 06.01.2026)
В США сделали громкое заявление о войне с Россией
пишет American Conservative."Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов", — говорится... РИА Новости, 06.01.2026
В США сделали громкое заявление о войне с Россией

AC: Европе пришло время осознать последствия своей политики в отношении России

© Фото : U.S. Army / Lance Cpl. Brendan MullinАмериканский танк M1A1 Abrams
Американский танк M1A1 Abrams - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : U.S. Army / Lance Cpl. Brendan Mullin
Американский танк M1A1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европе пришло время осознать последствия своей политики в отношении Москвы, пишет American Conservative.

"Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов", — говорится в публикации.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
На Западе сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 08:50
В статье отмечается, что население Западной Европы не разделяет желание европейской элиты демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт. Опрос исследовательского центра Pew Research Center доказывает, что абсолютное большинство жителей стран ЕС не собираются брать в руки оружие, если кто-то нападет на их соседа. Более того, они откровенно признались, что просто дождутся, когда "придет американская кавалерия", указывает издание.

Президент России Владимир Путин подробно разъяснял, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Солдаты эстонской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Время на исходе". Как Европа готовится к войне с Россией в Прибалтике
29 декабря 2025, 08:00
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
