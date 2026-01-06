Экс-глава МИД Австрии призвала Россию делать ставку на свое производство

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. России следует делать ставку на собственное производство, а не экспорт ее ресурсных богатств, таким мнением в интервью РИА Новости поделилась экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Имеется в виду, что должны вырасти объемы переработки и очистки здесь, в России. Об этом много говорят, но пока сделано недостаточно", - добавила она.