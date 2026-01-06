В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle

"Введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза <...> продукции: сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухие смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт, Alfare Amino с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025", — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что токсин нашли в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Среди симптомов употребления продукта с высоким содержанием цереулида — рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии на белки коровьего молока.