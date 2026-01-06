Рейтинг@Mail.ru
В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle - РИА Новости, 06.01.2026
19:48 06.01.2026 (обновлено: 20:35 06.01.2026)
В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle
В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle
В России запретили ввоз некоторых сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 06.01.2026
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, nestle s.a.
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Nestle S.A.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В России запретили ввоз некоторых сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза <...> продукции: сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухие смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт, Alfare Amino с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что токсин нашли в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Среди симптомов употребления продукта с высоким содержанием цереулида — рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии на белки коровьего молока.
"Указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации", — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее компания "Нестле Россия" отозвала на территории страны ограниченное количество детского питания в качестве меры предосторожности.
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоNestle S.A.
 
 
