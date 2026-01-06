В России появится новая памятная дата в 2026 году

Рейтинг@Mail.ru
11:51 06.01.2026 (обновлено: 15:28 06.01.2026)
общество, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Цветы на мемориале памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Цветы на мемориале памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В 2026 году в России появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"В 2026 году в России появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Закон, инициированный депутатами Государственной думы, вступил в силу с 1 января", — сказано в сообщении.
Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа
29 декабря 2025, 08:52
Кроме того, отмечается, что с нового года заработали нормы, в соответствии с которыми некоммерческие организации, занимающиеся увековечением памяти жертв геноцида советского народа в годы войны, смогут получить статус социально ориентированных.
Это, как уточняется, позволит таким НКО получить право на государственную и муниципальную поддержку, в том числе имущественную и финансовую.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал: "Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов, и не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа".
По его словам, всего в 2025 году было принято восемь федеральных законов о сохранении и защите исторической памяти, увековечении подвига тех, благодаря кому сегодня живем.
Председатель Госдумы подчеркивал, что важно противодействовать любым попыткам переписать историю и обесценить роль советского народа в разгроме фашизма, эту работу надо проводить постоянно, и для Госдумы она остается приоритетом.
Володин напоминал, что более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации, "миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях".
Он говорил, что ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа.
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
4 ноября 2025, 09:11
 
ОбществоРоссияСССРВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
