В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия определится со своими дальнейшими шагами на период после истечения договора о СНВ, когда получит официальный ответ из США о судьбе предложенной ею заморозки на год зафиксированных в договоре суммарных количественных потолков на такие вооружения, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

"Несмотря на то, что прогнозы, как говорится, дело неблагодарное, оценка возможных вариантов развития той или иной ситуации является частью нашей работы. И мы такие оценки, безусловно, готовим. Но прежде всего для "внутреннего использования" и доклада руководству, так как опережать события в публичных комментариях далеко не всегда целесообразно. И это тот самый случай, когда мы полагали бы оправданным воздержаться от прогностических упражнений в медиапространстве и дождаться официальных сигналов от американской стороны, а уже после этого высказываться по факту происходящего и делать выводы на будущее", - сказал Постников.