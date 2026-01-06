В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия определится со своими дальнейшими шагами на период после истечения договора о СНВ, когда получит официальный ответ из США о судьбе предложенной ею заморозки на год зафиксированных в договоре суммарных количественных потолков на такие вооружения, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
"Несмотря на то, что прогнозы, как говорится, дело неблагодарное, оценка возможных вариантов развития той или иной ситуации является частью нашей работы. И мы такие оценки, безусловно, готовим. Но прежде всего для "внутреннего использования" и доклада руководству, так как опережать события в публичных комментариях далеко не всегда целесообразно. И это тот самый случай, когда мы полагали бы оправданным воздержаться от прогностических упражнений в медиапространстве и дождаться официальных сигналов от американской стороны, а уже после этого высказываться по факту происходящего и делать выводы на будущее", - сказал Постников.
По его словам, в Москве рассчитывают, что за оставшееся до истечения договора время "в Вашингтоне, наконец, сформулируют и обозначат предметную реакцию на конструктивную инициативу в сфере "пост-ДСНВ", которая была выдвинута президентом Российской Федерации в сентябре прошлого года".
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
