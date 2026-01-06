Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/rossija-2066554335.html
В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ
В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ - РИА Новости, 06.01.2026
В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ
Россия определится со своими дальнейшими шагами на период после истечения договора о СНВ, когда получит официальный ответ из США о судьбе предложенной ею... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T03:04:00+03:00
2026-01-06T03:04:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20251230/lavrov-2065532952.html
https://ria.ru/20251022/obmen-2049901805.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
В МИД рассказали, когда Россия определится с действиями при истечении ДСНВ

РИА Новости: Россия определится с действиями при истечении ДСНВ после ответа США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия определится со своими дальнейшими шагами на период после истечения договора о СНВ, когда получит официальный ответ из США о судьбе предложенной ею заморозки на год зафиксированных в договоре суммарных количественных потолков на такие вооружения, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
"Несмотря на то, что прогнозы, как говорится, дело неблагодарное, оценка возможных вариантов развития той или иной ситуации является частью нашей работы. И мы такие оценки, безусловно, готовим. Но прежде всего для "внутреннего использования" и доклада руководству, так как опережать события в публичных комментариях далеко не всегда целесообразно. И это тот самый случай, когда мы полагали бы оправданным воздержаться от прогностических упражнений в медиапространстве и дождаться официальных сигналов от американской стороны, а уже после этого высказываться по факту происходящего и делать выводы на будущее", - сказал Постников.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В мире ждут ответа США на предложение России по ДСНВ, заявил Лавров
30 декабря 2025, 00:20
По его словам, в Москве рассчитывают, что за оставшееся до истечения договора время "в Вашингтоне, наконец, сформулируют и обозначат предметную реакцию на конструктивную инициативу в сфере "пост-ДСНВ", которая была выдвинута президентом Российской Федерации в сентябре прошлого года".
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ
22 октября 2025, 17:28
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала