Россия желает уполномоченному президенту Венесуэлы успехов, заявил МИД
Россия желает уполномоченному президенту Венесуэлы успехов, заявил МИД - РИА Новости, 06.01.2026
Россия желает уполномоченному президенту Венесуэлы успехов, заявил МИД
Россия желает успехов уполномоченному президенту Венесуэлы Дельси Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 06.01.2026
Россия желает уполномоченному президенту Венесуэлы успехов, заявил МИД
МИД: Россия желает Родригес успехов в решении задач, стоящих перед Венесуэлой