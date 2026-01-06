Рейтинг@Mail.ru
Назван главный риск для экономики США в 2026 году
06.01.2026
Назван главный риск для экономики США в 2026 году
Основной риск для экономики США в 2026 году представляет дефицит государственного бюджета и потеря Федеральной резервной системой (ФРС) независимости в... РИА Новости, 06.01.2026
2026
Назван главный риск для экономики США в 2026 году

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Основной риск для экономики США в 2026 году представляет дефицит государственного бюджета и потеря Федеральной резервной системой (ФРС) независимости в проведении денежно-кредитной политики, следует из прогнозов РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В 2026 году, таким образом, основным экономическим риском, проистекающим из уровня дефицита бюджета федерального правительства, будет не возможная приостановка его деятельности, а риск потери ФРС возможности проводить независимую монетарную политику", - говорится в прогнозах.
