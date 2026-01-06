Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают варианты приобретения Гренландии, пишет Reuters
23:41 06.01.2026 (обновлено: 00:01 07.01.2026)
https://ria.ru/20260106/reuters-2066674311.html
США обсуждают варианты приобретения Гренландии, пишет Reuters
Вашингтон изучает способы приобретения Гренландии, в том числе военный, пишет Reuters. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-06T23:41:00+03:00
2026-01-07T00:01:00+03:00
США обсуждают варианты приобретения Гренландии, пишет Reuters

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Вашингтон изучает способы приобретения Гренландии, в том числе военный, пишет Reuters.
«
"Трамп и его команда обсуждают несколько вариантов приобретения Гренландии, и "использование американских вооруженных сил всегда остается опцией", — говорится в публикации со ссылкой на Белый дом.
В статье также отмечается, что вопрос получения острова не исчезнет из американской повестки, вопреки возражениям лидеров стран НАТО.
По данным портала News Now, президент США рассчитывает приобрести Гренландию во время своего нынешнего срока.
В воскресенье Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что США нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

