Глава МИД Дании опроверг слухи о судах России вокруг Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
23:36 06.01.2026
Глава МИД Дании опроверг слухи о судах России вокруг Гренландии, пишут СМИ
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что информация о том, что Гренландия "окружена множеством российских и китайских судов", неверна. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
дания
гренландия
ларс лёкке расмуссен
стивен миллер
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
дания
гренландия
сша
в мире, дания, гренландия, ларс лёкке расмуссен, стивен миллер, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Дания, Гренландия, Ларс Лёкке Расмуссен, Стивен Миллер, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что информация о том, что Гренландия "окружена множеством российских и китайских судов", неверна.
"Рисуемая картина о том, что вокруг Гренландии находятся множество российских и китайских судов, неверна", - цитирует слова министра агентство Рейтер.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер ушел от ответа на вопрос о притязаниях США на Гренландию
Вчера, 22:51
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Глава Минобороны Дании хочет усилить военное присутствие в Гренландии
Вчера, 18:22
 
