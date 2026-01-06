В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти 200 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Центральном административном округе (ЦАО) столицы за десять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что высотка на площади Красные Ворота (улица Садовая-Спасская, дом 21/1) по праву считается знаковым образцом советского неоклассического стиля. Уточняется, что в 2024 году специалисты отреставрировали фасад и крышу, провели капитальный ремонт подвала, заменили все инженерные системы и электропроводку. В 2025 году работы продолжили в подъездах здания, а на фасаде сначала провели расчистку поверхностей, локально обновили облицовочное покрытие. Кроме того, мастера выполнили докомпоновку целого ряда архитектурных деталей: лавровых листов и лент межэтажного пояса, иоников, дентикулов и кронштейнов венчающего пояса. Также воссоздали элементы балюстрады, кованых ограждений ворот и проездных арок. Завершающим этапом стала гидрофобизация открытых фасадных поверхностей. В подъездах отреставрировали лепнину, привели в порядок деревянные поручни, восстановили метлахскую плитку на полу.