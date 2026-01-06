Рейтинг@Mail.ru
В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:18 06.01.2026 (обновлено: 14:21 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/remont-2066615920.html
В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов
В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов - РИА Новости, 06.01.2026
В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов
Почти 200 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Центральном административном округе (ЦАО) столицы за десять лет, сообщается на официальном... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:18:00+03:00
2026-01-06T14:21:00+03:00
москва
цао
общество
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049414311_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_6f32dccbdd0ef5e2a5a606229a11f7b9.jpg
https://ria.ru/20251215/mechet-2062203269.html
москва
цао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049414311_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_dcc4a2e3e32e695ecd7c7e5cf91a4e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, цао, общество
Москва, ЦАО, Общество, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов

Почти 200 исторических домов капитально отремонтировали в ЦАО столицы за 10 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк"Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев" после реставрации в Москве
Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев после реставрации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
"Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев" после реставрации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Почти 200 домов в стиле неоклассицизма капитально отремонтировали в Центральном административном округе (ЦАО) столицы за десять лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Почти 200 домов в стиле неоклассики, расположенные в Центральном административном округе столицы, обновили в рамках программы капитального ремонта. Неоклассицизм, берущий свои истоки в античных эстетических идеалах, получил широкое распространение в первой половине XX века и по сей день остается образцом пропорций и строгой гармонии. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о ходе ремонтных работ в зданиях на улицах Садовой-Спасской, Малой Бронной и в Казарменном переулке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что высотка на площади Красные Ворота (улица Садовая-Спасская, дом 21/1) по праву считается знаковым образцом советского неоклассического стиля. Уточняется, что в 2024 году специалисты отреставрировали фасад и крышу, провели капитальный ремонт подвала, заменили все инженерные системы и электропроводку. В 2025 году работы продолжили в подъездах здания, а на фасаде сначала провели расчистку поверхностей, локально обновили облицовочное покрытие. Кроме того, мастера выполнили докомпоновку целого ряда архитектурных деталей: лавровых листов и лент межэтажного пояса, иоников, дентикулов и кронштейнов венчающего пояса. Также воссоздали элементы балюстрады, кованых ограждений ворот и проездных арок. Завершающим этапом стала гидрофобизация открытых фасадных поверхностей. В подъездах отреставрировали лепнину, привели в порядок деревянные поручни, восстановили метлахскую плитку на полу.
Как подчеркивается на сайте, еще один яркий образец неоклассической архитектуры — здание в Казарменном переулке (дом 10, строение 1). Трехэтажный дом дореволюционной постройки богато украшен декоративными элементами, а его фасады демонстрируют характерную для неоклассицизма сложную пластику. Помимо этого, особую выразительность главному фасаду придают рустованные поверхности.
Мечеть на Большой Татарской улице - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Историческая мечеть Москвы откроется после реставрации 19 декабря
15 декабря 2025, 18:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала