Каждый россиянин может найти святого в своем роду, рассказал священник

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Каждый россиянин, скорее всего, может найти в своём родовом древе святого, рассказал РИА Новости настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

"Если каждый из нас досконально изучит свое родословное древо - он, скорее всего, найдет в нем святого", - заявил РИА Новости священнослужитель.

Он отметил, что его дочь Александрина Вигилянская, составляя семейное родословие, неожиданно нашла в нём святого праведного Алексия Бортсурманского (1762-1748), сельского священника из нынешней Нижегородской области