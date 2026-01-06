Рейтинг@Mail.ru
Каждый россиянин может найти святого в своем роду, рассказал священник
06.01.2026
07:49 06.01.2026 (обновлено: 13:25 06.01.2026)
Каждый россиянин может найти святого в своем роду, рассказал священник
Каждый россиянин, скорее всего, может найти в своём родовом древе святого, рассказал РИА Новости настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ им.
Каждый россиянин может найти святого в своем роду, рассказал священник

РИА Новости: Вигилянский рассказал, что все россияне могут найти в роду святого

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Каждый россиянин, скорее всего, может найти в своём родовом древе святого, рассказал РИА Новости настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
"Если каждый из нас досконально изучит свое родословное древо - он, скорее всего, найдет в нем святого", - заявил РИА Новости священнослужитель.
Он отметил, что его дочь Александрина Вигилянская, составляя семейное родословие, неожиданно нашла в нём святого праведного Алексия Бортсурманского (1762-1748), сельского священника из нынешней Нижегородской области.
"Для нашей семьи и для меня лично это родство, затерянное в советскую эпоху, очень ко многому обязывает", – заключил настоятель храма.
