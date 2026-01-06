Рейтинг@Mail.ru
Сын Мадуро обратился к отцу с речью со слезами на глазах - РИА Новости, 06.01.2026
19:56 06.01.2026 (обновлено: 19:58 06.01.2026)
Сын Мадуро обратился к отцу с речью со слезами на глазах
Сын арестованного американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратился к отцу с трогательной речью, его слова передает издание Daily Mail. РИА Новости, 06.01.2026
венесуэла, в мире, сша, каракас, памела бонди, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле, делси родригес
Венесуэла, В мире, США, Каракас, Памела Бонди, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле, Делси Родригес
© REUTERS / Maxwell BricenoНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Николас Мадуро
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сын арестованного американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратился к отцу с трогательной речью, его слова передает издание Daily Mail.
"Мы здесь и выполняем свой долг до твоего возвращения. Страна в надежных руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", — сказал он.
Мадуро-младший также отметил, что похищение его отца стало опасным прецедентом, представляющим угрозу для всех суверенных стран.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
