16:39 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/rada-2066632117.html
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
в мире, украина, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, верховная рада украины, дело миндича, европейская солидарность
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича, Европейская солидарность
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ

"Европейская солидарность" обвинила Зеленского в нарушении конституции

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, назначив врио главы СБУ Евгения Хмару вместо Василия Малюка, заявили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде.
Накануне Зеленский подписал указ о назначении Хмары вместо Малюка, тогда же последний заявил об уходе с должности.
"Назначение и увольнение главы СБУ не является полномочием президента: президент лишь вносит представление, а решение принимает парламент. Поэтому в случае с назначением врио главы СБУ - независимо от персоналий или оценок эффективности работы ведомства — имеем ситуацию, когда президент фактически вышел за пределы определенных Конституцией полномочий, отстранив Василия Малюка и назначив Евгения Хмару", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.
В партии отметили, что Зеленский как гарант конституции не имеет права ее нарушать, но делает это регулярно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Заявление Зеленского о России вызвало ярость на Западе
Вчера, 16:18
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныДело МиндичаЕвропейская солидарность
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала