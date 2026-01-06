https://ria.ru/20260106/rada-2066632117.html
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
Владимир Зеленский нарушил конституцию Украины, назначив врио главы СБУ Евгения Хмару вместо Василия Малюка, заявили в партии "Европейская солидарность" в... РИА Новости, 06.01.2026
украина
В Раде обвинили Зеленского в нарушении конституции из-за смены главы СБУ
"Европейская солидарность" обвинила Зеленского в нарушении конституции