Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 06.01.2026 (обновлено: 23:44 06.01.2026)
Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, Крымом, Азовским и Черным... РИА Новости, 06.01.2026
воронежская область, республика крым, черное море, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Республика Крым, Черное море, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, Крымом, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, семь БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Азовского моря, два БПЛА - над акваторией Черного моря, один БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
