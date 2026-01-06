https://ria.ru/20260106/pvo-2066674571.html
Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 06.01.2026
Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, Крымом, Азовским и Черным... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:43:00+03:00
2026-01-06T23:43:00+03:00
2026-01-06T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
республика крым
черное море
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
республика крым
черное море
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, республика крым, черное море, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Республика Крым, Черное море, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника
Российские силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника