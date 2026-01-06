https://ria.ru/20260106/pvo-2066660801.html
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО уничтожили с 16.00 до 20.00 мск во вторник 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщило... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
азовское море
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
ПВО за четыре часа уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией