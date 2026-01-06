Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 06.01.2026 (обновлено: 20:52 06.01.2026)
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО уничтожили с 16.00 до 20.00 мск во вторник 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщило... РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
азовское море
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Россией

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили с 16.00 до 20.00 мск во вторник 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.
"Шестого января текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Черного моря, один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении министерства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Республика Крым
Азовское море
Черное море
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
