https://ria.ru/20260106/pulkovo-2066549717.html
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.01.2026
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Пулково", сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T01:53:00+03:00
2026-01-06T01:53:00+03:00
2026-01-06T01:53:00+03:00
безопасность
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_9319398ccee2304a20661cee22f5da89.jpg
https://ria.ru/20260106/aeroporty-2066547959.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2aaa36fe900c892adcd866762a7f86e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Пулково" ввели временные ограничения
В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов