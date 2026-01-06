Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье

В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому. Как сообщили РИА Новости с Минздраве региона, в настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает. Один ребёнок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут.