Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
17:50 06.01.2026 (обновлено: 17:51 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/primore-2066640057.html
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье - РИА Новости, 06.01.2026
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
происшествия, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости. Лицо, которое приобрело для подростков алкоголь в Приморье, а те отравились им и попали в медицинское учреждение, привлечено к административной ответственности, сообщает региональная прокуратура.
В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому. Как сообщили РИА Новости с Минздраве региона, в настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает. Один ребёнок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут.
«
"Прокуратура взяла на контроль проверку по факту алкогольного отравления подростков в Уссурийске… Установлено и привлечено к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции) лицо, которое приобрело для подростков алкоголь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что 14-летний и 15-летний подростки находились без присмотра взрослых и распивали алкоголь, в результате чего у 14-летнего школьника развилась острая алкогольная интоксикация. Ребёнок был госпитализирован.
Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних, а также условиям воспитания и проживания несовершеннолетних. Помимо этого будет проанализирована работа госслужб, обязанных контролировать благополучие в семьях с детьми, говорится в сообщении прокуратуры.
