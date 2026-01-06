https://ria.ru/20260106/primore-2066640057.html
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье - РИА Новости, 06.01.2026
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
Лицо, которое приобрело для подростков алкоголь в Приморье, а те отравились им и попали в медицинское учреждение, привлечено к административной ответственности, РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:50:00+03:00
2026-01-06T17:50:00+03:00
2026-01-06T17:51:00+03:00
происшествия
уссурийск
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20250806/rynok-2033769504.html
уссурийск
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, россия, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Россия, Приморский край
Прокуратура сообщила подробности отравления подростков алкоголем в Приморье
В Приморье привлекли к ответственности человека, купившего алкоголь подросткам
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости.
Лицо, которое приобрело для подростков алкоголь в Приморье, а те отравились им и попали в медицинское учреждение, привлечено к административной ответственности, сообщает
региональная прокуратура.
В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому. Как сообщили РИА Новости с Минздраве региона, в настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает. Один ребёнок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут.
«
"Прокуратура взяла на контроль проверку по факту алкогольного отравления подростков в Уссурийске… Установлено и привлечено к административной ответственности по статье 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции) лицо, которое приобрело для подростков алкоголь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что 14-летний и 15-летний подростки находились без присмотра взрослых и распивали алкоголь, в результате чего у 14-летнего школьника развилась острая алкогольная интоксикация. Ребёнок был госпитализирован.
Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетних, а также условиям воспитания и проживания несовершеннолетних. Помимо этого будет проанализирована работа госслужб, обязанных контролировать благополучие в семьях с детьми, говорится в сообщении прокуратуры.