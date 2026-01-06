Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В России планируют развивать формат удаленки для пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.
"Правительство определило перечень мероприятий, реализация которых позволит добиться устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего возраста, а также обеспечить таким гражданам активное долголетие", — говорится в пресс-релизе.
Согласно документу, для развития удаленной занятости среди пенсионеров региональные органы власти должны реализовать тематические проекты и мероприятия.
Правительство также планирует организовать для россиян старше 50 лет и предпенсионного возраста дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.
Работа в рамках реализации стратегии предполагает:
— укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;
— решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;
— создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;
— повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;
— развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.
