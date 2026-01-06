Рейтинг@Mail.ru
Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 06.01.2026 (обновлено: 13:36 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/pravitelstvo-2066600074.html
Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров
Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров - РИА Новости, 06.01.2026
Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров
В России планируют развивать формат удаленки для пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:27:00+03:00
2026-01-06T13:36:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4452754bde718162f07f5b4fcfeb9fc8.jpg
https://ria.ru/20260103/nalog-2066128550.html
https://ria.ru/20251224/vyplaty-1764904538.html
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064492075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821982673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d77938a621b1d9b29eb3b1b193f8f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, правительство рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Правительство РФ

Правительство планирует развивать формат удаленки для пенсионеров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожилые люди
Пожилые люди - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пожилые люди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В России планируют развивать формат удаленки для пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.
«

"Правительство определило перечень мероприятий, реализация которых позволит добиться устойчивого повышения продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего возраста, а также обеспечить таким гражданам активное долголетие", — говорится в пресс-релизе.

Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Совфеде рассказали, от каких налогов освобождены пенсионеры
3 января, 02:48
Согласно документу, для развития удаленной занятости среди пенсионеров региональные органы власти должны реализовать тематические проекты и мероприятия.
Правительство также планирует организовать для россиян старше 50 лет и предпенсионного возраста дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2026 году
24 декабря 2025, 12:21
Работа в рамках реализации стратегии предполагает:
— укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;
— решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;
— создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;
— повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;
— развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.

Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам
25 декабря 2025, 04:08
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала