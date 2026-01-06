Правительство хочет усилить контроль за доставкой товаров для взрослых

План предусматривает разработку предложений по совершенствованию требований к доставке товаров с возрастными ограничениями, купленных онлайн. Эти требования должны учитывать надлежащую проверку возраста покупателей - в том числе в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) - с помощью биометрии или данных паспорта.