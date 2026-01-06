https://ria.ru/20260106/pozhar-2066562739.html
В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект
В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект - РИА Новости, 06.01.2026
В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект
Возгорание произошло на промышленном объекте в Усманском округе Липецкой области после падения БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Игорь РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T05:45:00+03:00
2026-01-06T05:45:00+03:00
2026-01-06T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области после падения БПЛА загорелся промышленный объект
В Липецкой области после падения БПЛА вспыхнул пожар на промышленном объекте