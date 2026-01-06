https://ria.ru/20260106/poteri-2066571555.html
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области - РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области
Украинские войска потеряли до четырех боевых групп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли до четырех боевых групп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. <...> Комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп", — рассказал собеседник агентства.
Минобороны накануне объявило, что бойцы группировки "Север" взяли под контроль Грабовское в этом регионе.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Сумской и Харьковской областях
.
За сутки в обоих регионах ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также шесть складов боеприпасов и материальных средств.