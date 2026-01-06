Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 06.01.2026 (обновлено: 08:50 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/poteri-2066571555.html
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области - РИА Новости, 06.01.2026
ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области
Украинские войска потеряли до четырех боевых групп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T06:36:00+03:00
2026-01-06T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31075410eb460117e45c7286392465bb.jpg
https://ria.ru/20251225/vsu-2064497725.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_ee870605bb6f410ba672f11d8da601ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина

ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли до четырех боевых групп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. <...> Комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области
25 декабря 2025, 06:31

Минобороны накануне объявило, что бойцы группировки "Север" взяли под контроль Грабовское в этом регионе.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Сумской и Харьковской областях.
За сутки в обоих регионах ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала