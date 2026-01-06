ВСУ потеряли до четырех боевых групп в Сумской области

"На позиции в район Садков командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады попыталось перебросить инженерные подразделения для укрепления обороны. <...> Комплексным огневым поражением уничтожено до четырех боевых групп", — рассказал собеседник агентства.

Минобороны накануне объявило, что бойцы группировки "Север" взяли под контроль Грабовское в этом регионе.

За сутки в обоих регионах ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции РЭБ, а также шесть складов боеприпасов и материальных средств.