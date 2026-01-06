Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне официально открылось посольство Палестины - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/posolstvo-2066635913.html
В Лондоне официально открылось посольство Палестины
В Лондоне официально открылось посольство Палестины - РИА Новости, 06.01.2026
В Лондоне официально открылось посольство Палестины
Посольство Палестины в Лондоне официально открылось во вторник, заявил заместитель британского министра иностранных дел Хэмиш Фальконер. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:10:00+03:00
2026-01-06T17:10:00+03:00
в мире
палестина
лондон
великобритания
дональд трамп
кир стармер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20251113/sana-2054754779.html
палестина
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, лондон, великобритания, дональд трамп, кир стармер, оон
В мире, Палестина, Лондон, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, ООН
В Лондоне официально открылось посольство Палестины

Посольство Палестины в Лондоне официально открылось

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Посольство Палестины в Лондоне официально открылось во вторник, заявил заместитель британского министра иностранных дел Хэмиш Фальконер.
"Мы приветствуем установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина, и сегодня я могу подтвердить открытие посольства Палестины в Лондоне", - заявил Фальконер в британском парламенте.
Как сообщалось ранее, послом Палестины в Великобритании стал палестинский дипломат Хусам Зомлот, который возглавлял палестинскую миссию в Лондоне с 2018 года. До этого он работал в палестинской миссии в США, которая была закрыта во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Ранее Зомлот назвал признание Лондоном Палестины "монументальным событием" и ключевой вехой в британско-палестинских отношениях.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина в сентябре 2025 года. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в ходе международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН, посвященной мирному палестино-израильскому урегулированию и реализации урегулирования на принципах двух государств, подтвердила "историческое решение" Лондона признать Палестину.
Флаг Сирии над посольством - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Посольство Сирии в Лондоне возобновило работу
13 ноября 2025, 14:25
 
В миреПалестинаЛондонВеликобританияДональд ТрампКир СтармерООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала