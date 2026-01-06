Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск

ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Подписание американо-европейских документов о гарантиях безопасности для Украины может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу "коалиции желающих".