Рейтинг@Mail.ru
Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/polsha-2066614938.html
Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск
Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск - РИА Новости, 06.01.2026
Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск
Подписание американо-европейских документов о гарантиях безопасности для Украины может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил журналистам... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:13:00+03:00
2026-01-06T14:13:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
париж
дональд трамп
дональд туск
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063032187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d85032b85618e93ce87f3dd2f73c37.jpg
https://ria.ru/20260103/tusk-2066248628.html
https://ria.ru/20260105/polsha-2066467777.html
украина
вашингтон (штат)
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063032187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_babce80bacb02d3070292665bc23c8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), париж, дональд трамп, дональд туск, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Париж, Дональд Трамп, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил Туск

Туск: американо-европейские гарантии Украине могут подписать в ближайшие дни

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Подписание американо-европейских документов о гарантиях безопасности для Украины может состояться в ближайшие дни в Вашингтоне, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на встречу "коалиции желающих".
Во вторник в Париже состоятся встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней примут участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро
3 января, 19:49
"Не следует ожидать в Париже каких-то решений. Не исключено, что до подписания документов, которые утвердят окончательную совместную американо-европейскую позицию, дойдет в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне. Этот вопрос еще открыт", - сказал Туск.
Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Атака США на Венесуэлу и арест Мадуро вызвали волнения у польских политиков
5 января, 14:10
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)ПарижДональд ТрампДональд ТускВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала