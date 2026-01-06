https://ria.ru/20260106/politico-2066594730.html
Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ
Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ
Делегация США будет присутствовать на переговорах союзников Украины во Франции, сообщило Politico. РИА Новости, 06.01.2026
ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Делегация США будет присутствовать на переговорах союзников Украины во Франции, сообщило Politico.
"Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа — отправятся в Париж и примут участие во встрече союзников Украины, которая состоится во вторник", — написало издание со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
По его словам, госсекретарь Марко Рубио
пропустит мероприятие из-за ситуации в Венесуэле.
Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон
, "коалиция желающих" встретится в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров
уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.