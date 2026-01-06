Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ

ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Делегация США будет присутствовать на переговорах союзников Украины во Франции, сообщило Politico.

« "Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа — отправятся в Париж и примут участие во встрече союзников Украины, которая состоится во вторник", — написало издание со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, госсекретарь Марко Рубио пропустит мероприятие из-за ситуации в Венесуэле.

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон , "коалиция желающих" встретится в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.