Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
11:47 06.01.2026 (обновлено: 12:54 06.01.2026)
Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ
Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ
Делегация США будет присутствовать на переговорах союзников Украины во Франции, сообщило Politico. РИА Новости, 06.01.2026
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
франция
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, франция, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Франция, Вооруженные силы Украины
Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины, пишут СМИ

Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече союзников Украины в Париже

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Делегация США будет присутствовать на переговорах союзников Украины во Франции, сообщило Politico.
«

"Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа — отправятся в Париж и примут участие во встрече союзников Украины, которая состоится во вторник", — написало издание со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Генштабы Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве
3 января, 16:54
По его словам, госсекретарь Марко Рубио пропустит мероприятие из-за ситуации в Венесуэле.
Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, "коалиция желающих" встретится в Париже для завершения распределения обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киеву.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию
31 декабря 2025, 06:39

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Орбан сделал неожиданное заявление о мирном соглашении по Украине
31 декабря 2025, 18:53
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по УкраинеФранцияВооруженные силы Украины
 
 
