Синоптик рассказал о погоде в Москве в рождественскую ночь

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Комфортная и снежная погода ожидается в Москве в рождественскую ночь, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, днем до минус 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "В этом (2026 - ред.) году Рождество в столичном регионе будет очень близким по своим температурным характеристикам к климатической норме этого дня. Погода будет облачная, пройдет снег, в ночные часы его будет довольно много. Ночная температура ожидается в пределах минус 7 - минус 9 градусов в Москве , от 6 до 11 градусов мороза будет по области. Днем же снег продолжится, термометры в столице покажут минус 4 - минус 6, по области - минус 3 - минус 8", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, днем он развернется на северо-западный. Ночью его скорость будет достигать 4-9 метров в секунду, днем ветер ослабеет до 2-7 метров в секунду.