В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Здоровью подростков, которые впали в кому после употребления алкоголя в Приморском крае, ничего не угрожает, один из детей уже выписан из медицинского учреждения, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому.

« "Были обнаружены без сознания. Детям оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент их здоровью ничего не угрожает. Один ребенок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут", — сообщили в Минздраве.