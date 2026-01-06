Рейтинг@Mail.ru
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя
11:01 06.01.2026 (обновлено: 21:31 06.01.2026)
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя - РИА Новости, 06.01.2026
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя
Здоровью подростков, которые впали в кому после употребления алкоголя в Приморском крае, ничего не угрожает, один из детей уже выписан из медицинского... РИА Новости, 06.01.2026
происшествия
приморский край
https://ria.ru/20250911/rebenok-2041220794.html
приморский край
2026
Новости
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя

Здоровью впавших в кому школьников в Приморье ничего не угрожает

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Здоровью подростков, которые впали в кому после употребления алкоголя в Приморском крае, ничего не угрожает, один из детей уже выписан из медицинского учреждения, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому.
«

"Были обнаружены без сознания. Детям оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент их здоровью ничего не угрожает. Один ребенок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут", — сообщили в Минздраве.

В настоящее время СУ СК России по региону устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость
11 сентября 2025, 15:24
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
