В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя - РИА Новости, 06.01.2026
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя
Здоровью подростков, которые впали в кому после употребления алкоголя в Приморском крае, ничего не угрожает, один из детей уже выписан из медицинского... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:01:00+03:00
2026-01-06T11:01:00+03:00
2026-01-06T21:31:00+03:00
происшествия
приморский край
приморский край
Новости
ru-RU
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье рассказали о состоянии подростков, впавших в кому из-за алкоголя
Здоровью впавших в кому школьников в Приморье ничего не угрожает
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв — РИА Новости. Здоровью подростков, которые впали в кому после употребления алкоголя в Приморском крае, ничего не угрожает, один из детей уже выписан из медицинского учреждения, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
В соцсетях появилась информация о том, что двое подростков были обнаружены без сознания после употребления алкоголя. По информации местных Telegram-каналов, школьники впали в кому.
"Были обнаружены без сознания. Детям оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент их здоровью ничего не угрожает. Один ребенок уже выписан, второго в ближайшее время тоже выпишут", — сообщили в Минздраве.
В настоящее время СУ СК России по региону устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.