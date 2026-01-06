В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре

По данным СК, 5 января 2026 года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в одной из квартир на третьем этаже многоэтажного дома, расположенного по улице Московской города Подольска. Задымление в ходе пожара распространилось на несколько квартир, расположенных выше. В результате погибли две женщины и один мужчина, еще двое человек были госпитализированы в медицинское учреждение.