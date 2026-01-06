Рейтинг@Mail.ru
В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре
11:01 06.01.2026 (обновлено: 13:52 06.01.2026)
В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Подольске, ход дела контролирует... РИА Новости, 06.01.2026
происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СК Подмосковья/TelegramПоследствия пожара на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Подольске
Последствия пожара на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Подольске
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Подольске, ход дела контролирует Подольская городская прокуратура, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее Telegram-канал "112" писал, что на третьем этаже жилого дома в Подольске загорелись личные вещи. Двум женщинам и мужчине спастись не удалось - они погибли.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, 5 января 2026 года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в одной из квартир на третьем этаже многоэтажного дома, расположенного по улице Московской города Подольска. Задымление в ходе пожара распространилось на несколько квартир, расположенных выше. В результате погибли две женщины и один мужчина, еще двое человек были госпитализированы в медицинское учреждение.
Ведомство уточнило, что, предварительно, причиной пожара могла стать аварийная работа электроприборов.
Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, также проводятся допросы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Кроме того, в подмосковной прокуратуре добавили, что подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
ПроисшествияПодольскРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
