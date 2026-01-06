https://ria.ru/20260106/podolsk-2066584876.html
В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре
В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре - РИА Новости, 06.01.2026
В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Подольске, ход дела контролирует... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T11:01:00+03:00
2026-01-06T11:01:00+03:00
2026-01-06T13:52:00+03:00
происшествия
подольск
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066612028_0:277:2048:1429_1920x0_80_0_0_4fe9bc26e0cb53dcc840756ade8cf556.jpg
https://ria.ru/20260106/vzryv-2066583963.html
https://ria.ru/20260105/priamurja-2066457254.html
подольск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066612028_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_df12fd0ef4516a649366a64d05d19ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в жилом доме в Подольске
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Подольске, ход дела контролирует Подольская городская прокуратура, сообщает
подмосковный главк СК России.
Ранее Telegram-канал "112" писал, что на третьем этаже жилого дома в Подольске
загорелись личные вещи. Двум женщинам и мужчине спастись не удалось - они погибли.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России
по Московской области
возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, 5 января 2026 года в экстренные службы поступила информация о возгорании, произошедшем в одной из квартир на третьем этаже многоэтажного дома, расположенного по улице Московской города Подольска. Задымление в ходе пожара распространилось на несколько квартир, расположенных выше. В результате погибли две женщины и один мужчина, еще двое человек были госпитализированы в медицинское учреждение.
Ведомство уточнило, что, предварительно, причиной пожара могла стать аварийная работа электроприборов.
Отмечается, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, также проводятся допросы, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Кроме того, в подмосковной прокуратуре добавили, что подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.