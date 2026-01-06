Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров - РИА Новости, 06.01.2026
10:13 06.01.2026 (обновлено: 10:14 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/podderzhka-2066580107.html
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров

Алиханов: Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для индустрии детских товаров

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) прорабатывают возможность отдельной программы фонда на предоставление льготного заемного финансирования российским производителям игр и игрушек, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.
«
"Совместно с ФРП мы прорабатываем вопрос создания отдельной программы фонда на предоставление заемного финансирования на льготных условиях отечественным производителям игр и игрушек, включая участников всероссийского конкурса "Родная игрушка", - сказал министр.
В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Алиханов рассказал о росте объемов производства детских товаров
4 января, 07:12
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
