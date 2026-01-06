Рейтинг@Mail.ru
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
08:00 06.01.2026 (обновлено: 09:57 06.01.2026)
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы почувствовать волну оживления и вспыхнувшей надежды, которая охватила Европу после захвата американцами президента Венесуэлы... РИА Новости, 06.01.2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
аналитика
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот

Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы почувствовать волну оживления и вспыхнувшей надежды, которая охватила Европу после захвата американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
На фоне стабильного продвижения русской армии на Украине и провала масштабного финансирования киевского режима за счет замороженных российских активов "желающие" превратились в "тоскующих" и им очень нужна была новая волшебная таблетка против Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
5 января, 08:00
И она нашлась.
Относительно малокровное и реально быстрое обезглавливание руководства Венесуэлы стало примером не чисто военной, а в основном информационно-психологической операции. По мнению издания The Globalist, события в Венесуэле являются "управляемым внешне политическим инжинирингом", где многоуровневое давление комбинировалось с масштабными технологиями информационного воздействия.
Многие задавали себе вопросы: где была венесуэльская ПВО, когда над Каракасом висели американские вертолеты, светящиеся, как новогодние елки? Где миллионная армия, только что маршировавшая на красивых парадах? Почему семью Мадуро охраняли кубинцы, а не венесуэльцы?
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
Ответ на это дает влиятельный американский мозговой центр Atlantic Council, где в кои-то веки назвали вещи своими именами:
  • "Операция США происходит после месяцев давления на венесуэльский режим" (почва была подготовлена заранее, и американский спецназ шел на операцию, как в супермаркет, потому что сопротивления не ожидалось);
  • "Операция выходит за рамки простой экстрадиции (захвата Мадуро): это операция по смене режима" (то есть "наркотически-коррупционная" повесточка отработана и теперь можно не притворяться).
Это означает, что тема спецопераций по смене "режимов" для Запада не только не ушла, но и получила вторую жизнь. Буквально день назад издание Berliner Zeitung сообщило, что Еврокомиссия выделит 8,5 миллиарда евро на программу инфоопераций AgoraEU, в которую входят скупка экспертов, фабрики ботов и покупка информационного влияния, а главное — "боевая дезинформация" за пределами ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Самая мудрая женщина в Вашингтоне стала жертвой Трампа
5 января, 08:00
Пример подобной боевой дезинформации подало британское издание The Times, которое вышло вчера с замечательной статьей "Если беспорядки в Иране усилятся, аятолла Хаменеи планирует бежать в Москву". Это даже не статья, а отличный конструктор любых материалов про "прогнивший диктаторский режим X", куда нужно вставить только название страны и сердце начнет обливаться кровью само собой. Оказывается, Хаменеи уже разработал детальный план побега; бежать он будет с ближайшим окружением из 20 человек; побежит Хаменеи в Москву по примеру Башара Асада (и жить будет через забор от него); за рубежом уже все подготовлено для комфортного изгнания — деньги, недвижимость и многочисленные активы на 95 миллиардов долларов (вот как хорошо посчитано); дети и семьи ключевых лиц верхушки Ирана уже находятся за границей, а народ, конечно, предан, брошен и обворован "параноидальным лидером". Это настолько классика жанра, что даже Пушкин, Лермонтов и Толстой нервно поежились на библиотечных полках.
В свое время американский Military Strategy Magazine, подводя итоги 2025 года относительно противостояния Запада и России в рамках конфликта на Украине, пришел к двум ключевым выводам:
  • (операции типа) "Шок и трепет" — не панацея: они могут подавить слабых противников, но терпят неудачу против подготовленной обороны и решительного сопротивления;
  • решающее значение остается за политической устойчивостью — победа принадлежит той стороне, которая способна выдержать бурю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
В недавнем докладе "Уроки публичных информационных операций в текущих конфликтах" от официального издания армии США Military Review выбор был сделан окончательно: в потенциальном конфликте с Россией фокус нужно делать на психологических операциях. По мнению аналитиков, "демократическая нация с подавляющим превосходством сил, добивающаяся последовательных тактических побед, все равно рискует стратегическим поражением, когда ее враг эффективно использует когнитивную войну для подрыва общественной поддержки", поэтому "до того, как будет произведен первый выстрел, в публичном информационном пространстве развернется битва за нарративы".
Нужно просто осознать, что коллективный Запад никогда не оставит попыток победить Россию, но будет стараться делать это изнутри, потому что снаружи победить ее невозможно. Как вчера заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, "в институтах Евросоюза питают неведомую и необъяснимую ненависть к России, и ЕС в своих антироссийских позициях готов подойти к самому краю пропасти".
Можете попробовать — падать будет очень далеко и больно.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
3 января, 13:09
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала