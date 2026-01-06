Под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник

"Под Пензой обнаружен беспилотник, также попавший под действие средств радиоэлектронной борьбы. Место его падения оцеплено, работают службы экстренного реагирования", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.

Он напомнил, что в регионе действует запрет на съемку, а также распространение фото и видео, связанных с применением и местом посадки беспилотных летательных аппаратов.