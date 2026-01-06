Под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 06.01.2026
Беспилотник, подавленный средствами РЭБ, обнаружен под Пензой, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
безопасность, пенза, олег мельниченко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пенза, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Беспилотник, подавленный средствами РЭБ, обнаружен под Пензой, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Под Пензой обнаружен беспилотник, также попавший под действие средств радиоэлектронной борьбы. Место его падения оцеплено, работают службы экстренного реагирования", - написал глава региона в своем канале на платформе Max.
Рано утром во вторник Мельниченко сообщал, что работа пяти беспилотников подавлена силами РЭБ на территории города Пензы. На месте падения БПЛА работали службы экстренного реагирования. В понедельник ночью было сбито ещё три беспилотника.
Он напомнил, что в регионе действует запрет на съемку, а также распространение фото и видео, связанных с применением и местом посадки беспилотных летательных аппаратов.
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Силы РЭБ подавили пять беспилотников в Пензе
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПензаОлег МельниченкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
