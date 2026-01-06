https://ria.ru/20260106/penza-2066602872.html
Под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник
Под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник - РИА Новости, 06.01.2026
Под Пензой обнаружили подавленный средствами РЭБ беспилотник
Беспилотник, подавленный средствами РЭБ, обнаружен под Пензой, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
пенза
олег мельниченко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пенза
Под Пензой оцепили место, где нашли подавленный средствами РЭБ украинский дрон