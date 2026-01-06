Рейтинг@Mail.ru
Силы РЭБ подавили пять беспилотников в Пензе - РИА Новости, 06.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 06.01.2026
Силы РЭБ подавили пять беспилотников в Пензе
Силы РЭБ подавили пять беспилотников в Пензе
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Силы РЭБ подавили пять БПЛА на территории Пензы, на месте падения беспилотников работают службы экстренного реагирования, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"Работа еще пяти беспилотников подавлена силами РЭБ на территории города Пензы. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Просьба не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
