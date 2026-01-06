https://ria.ru/20260106/penza-2066562269.html
Силы РЭБ подавили пять беспилотников в Пензе
Силы РЭБ подавили пять БПЛА на территории Пензы, на месте падения беспилотников работают службы экстренного реагирования, сообщил губернатор Пензенской области... РИА Новости, 06.01.2026
Силы РЭБ подавили пять беспилотников в Пензе
На месте падения беспилотников в Пензе работают экстренные службы