Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Неработающим пенсионерам, пенсия которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до его уровня, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Размер прожиточного минимума на душу населения в России составит почти 19 тысяч рублей в следующем году, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 рублей, для пенсионеров - 16 288 рублей, а для детей - 18 371 рублей.