Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии - РИА Новости, 06.01.2026
02:19 06.01.2026
Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии
Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии - РИА Новости, 06.01.2026
Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии
Неработающим пенсионерам, пенсия которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная или... РИА Новости, 06.01.2026
2026
общество, россия, игорь балынин
Общество, Россия, Игорь Балынин, Государственная итоговая аттестация (ГИА)
Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии

РИА Новости: пенсионерам, не достигшим ПМП, установят социальную доплату

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Неработающим пенсионерам, пенсия которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до его уровня, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера", - сказал Балынин.
Он объяснил, что прожиточный минимум пенсионера рассчитывается с учетом размера пенсий, выплат накоплений, дополнительного социального обеспечения и ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг. В этот список входят и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Исключение - разовая помощь и поддержка в натуральной форме.
Размер прожиточного минимума на душу населения в России составит почти 19 тысяч рублей в следующем году, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 рублей, для пенсионеров - 16 288 рублей, а для детей - 18 371 рублей.
