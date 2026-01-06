https://ria.ru/20260106/pensiya-2066550916.html
Эксперт рассказал, кому положена социальная доплата к пенсии
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Неработающим пенсионерам, пенсия которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до его уровня, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера", - сказал Балынин
.
Он объяснил, что прожиточный минимум пенсионера рассчитывается с учетом размера пенсий, выплат накоплений, дополнительного социального обеспечения и ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг. В этот список входят и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ
в денежном выражении. Исключение - разовая помощь и поддержка в натуральной форме.
Размер прожиточного минимума на душу населения в России составит почти 19 тысяч рублей в следующем году, для трудоспособного населения он окажется чуть выше - 20 644 рублей, для пенсионеров - 16 288 рублей, а для детей - 18 371 рублей.