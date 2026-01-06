Lockheed Martin нарастит производство ракет Patriot до 2 тысяч единиц в год

Программа MSE (Missile Segment Enhancement) представляет собой усовершенствованную версию ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), которая предназначена для перехвата и уничтожения различных воздушных целей.

Ракета PAC-3 MSE используется для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и даже гиперзвуковых угроз. Она работает по принципу hit-to-kill — прямого столкновения с целью, что обеспечивает высокую точность и эффективность без использования взрывчатки.