17:20 06.01.2026
Lockheed Martin нарастит производство ракет Patriot до 2 тысяч единиц в год
Lockheed Martin нарастит производство ракет Patriot до 2 тысяч единиц в год

Lockheed Martin планирует нарастить производство Patriot до 2 тыс. ракет в год

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Американский оборонный концерн Lockheed Martin сообщил о заключении рамочного соглашения с администрацией президента Дональда Трампа, предусматривающего наращивание производства последней версии ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot с текущих 600 до 2 тысяч единиц в год в течение семи лет.
"Мы достигли рамочного соглашения с правительством США о значительном ускорении ежегодного производства ракет PAC-3 MSE с примерно 600 до 2 тысяч единиц в течение семи лет. Наш инструментарий, тестовое оборудование, а также сеть из более чем 13 тысяч поставщиков повышают устойчивость цепочки поставок", - заявила компания в посте в соцсети X.
Как заявляет сам оборонный концерн, за последние два года ему удалось увеличить производство ракет PAC-3 MSE более чем на 60%. В 2025 году Lockheed Martin поставила 620 таких ракет, что более чем на 20% превышает показатель предыдущего года.
Программа MSE (Missile Segment Enhancement) представляет собой усовершенствованную версию ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), которая предназначена для перехвата и уничтожения различных воздушных целей.
Ракета PAC-3 MSE используется для защиты от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и даже гиперзвуковых угроз. Она работает по принципу hit-to-kill — прямого столкновения с целью, что обеспечивает высокую точность и эффективность без использования взрывчатки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский недоволен темпами поставок ракет Patriot из США
20 декабря 2025, 20:29
 
