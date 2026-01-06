https://ria.ru/20260106/patriarkh-2066672292.html
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2026
