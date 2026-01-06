Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Религия
 
23:11 06.01.2026
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 06.01.2026
Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:11:00+03:00
2026-01-06T23:11:00+03:00
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рождество христово
русская православная церковь
москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), рождество христово, русская православная церковь
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Рождество Христово, Русская православная церковь

Патриарх Кирилл начал рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января.
Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил РИА Новости, что в рождественскую ночь в Москве будут открыты 534 храма и монастыря, ожидается, что рождественские богослужения посетят около миллиона человек.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
