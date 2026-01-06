Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл благословил Путина и российскую армию
Религия
 
14:10 06.01.2026
Патриарх Кирилл благословил Путина и российскую армию
Патриарх Кирилл благословил Путина и российскую армию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал Божьего благословения президенту России Владимиру Путину, правительству и вооруженным силам РФ в рождественский... РИА Новости, 06.01.2026
россия
россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл благословил Путина и российскую армию

Патриарх Кирилл пожелал Божьего благословения Путину и российской армии

Патриарх Московский. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал Божьего благословения президенту России Владимиру Путину, правительству и вооруженным силам РФ в рождественский сочельник.
"Пусть благословение Божие пребывает над президентом нашим, над властями, над воинством, и над всеми нами, сохраняя глубокую веру в наших сердцах и верность Господу", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Он также пожелал верующим укрепления в вере, благочестии и мудрости, а стране – духовной и материальной силы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
РелигияРоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Заголовок открываемого материала