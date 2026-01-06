https://ria.ru/20260106/patriarkh-2066608935.html
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету - РИА Новости, 06.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету
Силы, находящиеся в распоряжении человечества сейчас, могут уничтожить планету, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:30:00+03:00
2026-01-06T13:30:00+03:00
2026-01-06T13:30:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135159/04/1351590461_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b13202c6fdfafdeffa71c638aa515e24.jpg
https://ria.ru/20260106/rozhdestvo-2066581874.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135159/04/1351590461_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_2aa2ae32a33c7d752c10484da861c9a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету
Патриарх Кирилл заявил о возможности уничтожения планеты человечеством
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Силы, находящиеся в распоряжении человечества сейчас, могут уничтожить планету, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Средства истребления у людей стали во многократ могущественнее, чем это было в античности. Сегодня в руках людей такие силы, которые могут уничтожить всю планету. А ведь зло-то не ушло из человеческого сознания. Существование мира, рода человеческого сегодня – это тоже знак милости Божией", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Отступление от гибели во многом зависит от нравственного состояния людей, подчеркнул патриарх.