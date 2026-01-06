Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету

"Средства истребления у людей стали во многократ могущественнее, чем это было в античности. Сегодня в руках людей такие силы, которые могут уничтожить всю планету. А ведь зло-то не ушло из человеческого сознания. Существование мира, рода человеческого сегодня – это тоже знак милости Божией", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.