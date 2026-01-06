Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету - РИА Новости, 06.01.2026
13:30 06.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету - РИА Новости, 06.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету
Силы, находящиеся в распоряжении человечества сейчас, могут уничтожить планету, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 06.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал, какие силы могут уничтожить планету

Патриарх Кирилл заявил о возможности уничтожения планеты человечеством

Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Силы, находящиеся в распоряжении человечества сейчас, могут уничтожить планету, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Средства истребления у людей стали во многократ могущественнее, чем это было в античности. Сегодня в руках людей такие силы, которые могут уничтожить всю планету. А ведь зло-то не ушло из человеческого сознания. Существование мира, рода человеческого сегодня – это тоже знак милости Божией", – сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Отступление от гибели во многом зависит от нравственного состояния людей, подчеркнул патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
