Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/pakistan-2066660440.html
Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией
Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией - РИА Новости, 06.01.2026
Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией
Заместитель премьера, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в беседе с пакистанским послом в России Файсалом Ниязом Тирмизи заявил о важности постоянного... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T20:37:00+03:00
2026-01-06T20:37:00+03:00
в мире
пакистан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_52ea85665e74be29e3c8a3f90b0ee2d4.jpg
https://ria.ru/20251230/pakistan-2065565413.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c567bf6554f3a63a37fefe1cee7b664a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия
В мире, Пакистан, Россия
Глава МИД Пакистана заявил о важности диалога с Россией

Глава МИД Пакистана Дар заявил о важности постоянного диалога с Россией

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 6 янв - РИА Новости. Заместитель премьера, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в беседе с пакистанским послом в России Файсалом Ниязом Тирмизи заявил о важности постоянного дипломатического взаимодействия с РФ, сообщает во вторник министерство иностранных дел исламской республики.
Во вторник заместитель премьера принял посла в здании МИД Пакистана.
"Посол Тирмизи проинформировал заместителя премьера, министра иностранных дел о последних встречах с представителями Москвы и усилиях по развитию пакистано-российских отношений в политической, экономической сфере и сфере безопасности. Заместитель премьера, министр иностранных дел подчеркнул важность постоянного дипломатического взаимодействия (с Россией - ред.) и поручил послу продолжить усилия по продвижению интересов Пакистана посредством конструктивного взаимодействия", - говорится в сообщении пакистанского МИД в социальной сети Х.
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Атака на резиденцию Путина несет угрозу безопасности мира, заявил Пакистан
30 декабря 2025, 08:27
 
В миреПакистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала