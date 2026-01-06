Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
10:24 06.01.2026
В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка в защитной маске на улице
Девушка в защитной маске на улице. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизилась почти вдвое, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза, что связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул", — пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы, доля госпитализированных среди заболевших остается невысокой — 2,6%.
По итогам первой недели года зарегистрировали более 605 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, а также 5,5 тысячи — COVID‑19.
В Роспотребнадзоре уточнили, что среди штаммов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский.
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
 
 
