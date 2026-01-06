В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом

«

"Сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидемического процесса снизилась в 1,9 раза, что связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул", — пояснили в ведомстве.