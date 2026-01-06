https://ria.ru/20260106/orvi-2066580832.html
В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
Интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизилась почти вдвое, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T10:24:00+03:00
2026-01-06T10:24:00+03:00
2026-01-06T11:03:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизилась в 1,9 раза