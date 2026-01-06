"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева

«

"Украинцы выставили новый счет. В этот раз на 800 миллиардов долларов. Это то, что им понадобится в ближайшие десять лет, чтобы их страна функционировала. Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии. <...> Украинский гомункул просит есть", — написал он в соцсети Facebook*.