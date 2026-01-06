https://ria.ru/20260106/orban-2066632305.html
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева - РИА Новости, 06.01.2026
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на намерение Киева получить крупную финансовую помощь. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:44:00+03:00
2026-01-06T16:44:00+03:00
2026-01-06T20:27:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
венгрия
украина
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
Премьер Венгрии Орбан назвал Украину просящим есть гомункулом
БУДАПЕШТ, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на намерение Киева получить крупную финансовую помощь.
«
"Украинцы выставили новый счет. В этот раз на 800 миллиардов долларов. Это то, что им понадобится в ближайшие десять лет, чтобы их страна функционировала. Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии. <...> Украинский гомункул просит есть", — написал он в соцсети Facebook*.
Премьер отметил, что Брюссель
именно поэтому хотел любой ценой присвоить замороженные российские активы и готовится фундаментально трансформировать следующий бюджет ЕС
.
Орбан добавил, что эти планы одобряет и венгерская оппозиционная партия "Тиса".
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января заявила, что Украине
для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, Киев
рассчитывает получить эти деньги через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год приняли с рекордным дефицитом. Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом киевский режим рассчитывает "латать дыры" за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.