"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
16:44 06.01.2026 (обновлено: 20:27 06.01.2026)
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на намерение Киева получить крупную финансовую помощь.
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину просящим есть гомункулом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на намерение Киева получить крупную финансовую помощь.
«

"Украинцы выставили новый счет. В этот раз на 800 миллиардов долларов. Это то, что им понадобится в ближайшие десять лет, чтобы их страна функционировала. Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии. <...> Украинский гомункул просит есть", — написал он в соцсети Facebook*.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
5 января, 17:14
Премьер отметил, что Брюссель именно поэтому хотел любой ценой присвоить замороженные российские активы и готовится фундаментально трансформировать следующий бюджет ЕС.
Орбан добавил, что эти планы одобряет и венгерская оппозиционная партия "Тиса".
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января заявила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, Киев рассчитывает получить эти деньги через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год приняли с рекордным дефицитом. Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом киевский режим рассчитывает "латать дыры" за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан призвал не сравнивать события в Венесуэле со спецоперацией на Украине
5 января, 15:33
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
