В ООН подтвердили контакты с исполняющей обязанности президента Венесуэлы

ООН, 6 янв – РИА Новости. Чиновники ООН контактировали с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес после похищения США законного лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
"Насколько я знаю, были контакты", – сказал он в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Дюжаррик не раскрыл, кто именно контактировал с Родригес и по какой теме.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.