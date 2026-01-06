В ООН подтвердили контакты с исполняющей обязанности президента Венесуэлы

ООН, 6 янв – РИА Новости. Чиновники ООН контактировали с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес после похищения США законного лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько я знаю, были контакты", – сказал он в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.