В ООН назвали операцию США в Венесуэле подрывающей международное право - РИА Новости, 06.01.2026
11:45 06.01.2026
В ООН назвали операцию США в Венесуэле подрывающей международное право
Военная операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. РИА Новости, 06.01.2026
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Военная операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Военная операция США в Венесуэле подрывает основополагающий принцип международного права: государства не должны применять силу для отстаивания своих территориальных претензий или политических требований", - написал он в соцсети Х.
Тюрк добавил, что "венесуэльскому обществу необходимо исцеление, и будущее страны должно быть определено ее народом".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
