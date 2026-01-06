Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области - РИА Новости, 06.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 06.01.2026
ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ночью ударили по центру для талантливых детей в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью атаковали Центр для талантливых детей и молодежи Херсонской области, повреждены админздания и жилые коттеджи, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские ублюдки продолжают попытки навредить нашему подрастающему поколению. Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию центра. Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Глава региона назвал удар по Центру для детей и молодежи подлым нападением на совершенно гражданский объект.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
