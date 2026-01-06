ВСУ атаковали Центр для талантливых детей и молодежи в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. ВСУ минувшей ночью атаковали Центр для талантливых детей и молодежи Херсонской области, повреждены админздания и жилые коттеджи, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские ублюдки продолжают попытки навредить нашему подрастающему поколению. Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря. Два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию центра. Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Глава региона назвал удар по Центру для детей и молодежи подлым нападением на совершенно гражданский объект.
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по центру для талантливых детей и молодежи Херсонской области
Последствия удара ВСУ по центру для талантливых детей и молодежи Херсонской области