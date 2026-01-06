Рейтинг@Mail.ru
20:49 06.01.2026 (обновлено: 22:22 06.01.2026)
В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды
происшествия
великий новгород
новгородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2026
В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды

В Великом Новгороде возле дома нашли девочку без куртки, сейчас она в больнице

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Маленький ребенок без верхней одежды и без сопровождения взрослых был обнаружен возле дома в Великом Новгороде, сейчас девочка находится в больнице, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.
Предварительно установлено, что 4 января вблизи одного из домов на улице Щусева в Великом Новгороде обнаружена девочка четырех-пяти лет без верхней одежды. При этом родителей рядом не было.
"В настоящее время девочка помещена в ГОБУЗ "Областная детская клиническая больница" до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Прокуратурой области будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Великому Новгороду, сейчас разыскиваются родители ребенка. Полиция просит новгородцев оказать содействие в установлении личности родителей или родных девочки. Со слов девочки, ее зовут Ксения Иванова, а маму — Женя.
