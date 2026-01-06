В Норвегии допустили возможность обучения ВСУ на территории Украины

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Осло не исключает возможности обучения ВСУ норвежскими военными на территории Украины, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
"Мы не исключаем, что норвежские военнослужащие смогут также обучать украинских военных на территории Украины", - приводит слова Стёре норвежская телерадиокомпания NRK.
Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны
30 ноября 2025, 11:35
С 2022 года страны НАТО обучают украинских военнослужащих в рамках координируемых с Альянсом программ NSATU и Comprehensive Assistance Package, а также национальных курсов союзников. Подготовка проходит на полигонах в Польше, Германии, Великобритании и других странах, охватывая пехоту, артиллеристов и расчёты ПВО. По данным Совета ЕС на декабрь 2025 года, союзники подготовили более 85 тысяч военнослужащих ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России . По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.