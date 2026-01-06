https://ria.ru/20260106/nikolaev-2066633799.html
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.01.2026
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка
Молодая женщина и ее сожитель пытались продать своего новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов в Николаеве на юге Украины, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:56:00+03:00
2026-01-06T16:56:00+03:00
2026-01-06T16:56:00+03:00
в мире
николаев (украина)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
https://ria.ru/20250414/dagestna-2011228110.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина
В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка
Жительница Николаева пыталась продать младенца за 10 тысяч долларов