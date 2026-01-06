Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/nikolaev-2066633799.html
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка - РИА Новости, 06.01.2026
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка
Молодая женщина и ее сожитель пытались продать своего новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов в Николаеве на юге Украины, сообщили в офисе генпрокурора. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T16:56:00+03:00
2026-01-06T16:56:00+03:00
в мире
николаев (украина)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
https://ria.ru/20250414/dagestna-2011228110.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), украина
В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве женщина и ее сожитель пытались продать новорожденного ребенка

Жительница Николаева пыталась продать младенца за 10 тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Молодая женщина и ее сожитель пытались продать своего новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов в Николаеве на юге Украины, сообщили в офисе генпрокурора.
Николаеве разоблачена попытка продажи новорожденного ребенка… Правоохранители предъявили обвинение 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка. По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения. Стоимость "сделки" они оценили в 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, задержали подозреваемых возле роддома при передаче денег за младенца.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Дагестане женщина продала новорожденного ребенка
14 апреля 2025, 19:28
 
В миреНиколаев (Украина)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала