Нидерланды могут продолжить помогать Украине после окончания конфликта

ГААГА, 6 янв - РИА Новости. Нидерланды обсуждают с партнерами продолжение военной помощи Украине и после окончания боевых действий, говорится в письме глав МИД и минобороны Нидерландов Давида ван Вила и Рубена Брекелманса парламенту страны.
"Нидерланды обсуждают с партнерами важность продолжения военной, экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также сотрудничества в области обороны с ней, даже после окончания боевых действий", - говорится в письме, которое кабмин распространил во вторник.
Кабмин Нидерландов 8 декабря 2025 года сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Киеву в 2026 году. Как уточнил Брекелманс, эта сумма пойдет на беспилотники для Украины. Посольство России в Гааге, комментируя РИА Новости это решение, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции на Украине и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
