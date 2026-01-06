Рейтинг@Mail.ru
"Нестле" отозвала в России сухие смеси для детского питания
14:34 06.01.2026
"Нестле" отозвала в России сухие смеси для детского питания
"Нестле Россия" отозвала на территории страны "ограниченное количество" детского питания, сообщила компания. РИА Новости, 06.01.2026
"Нестле" отозвала в России сухие смеси для детского питания

Покупательница в гипермаркете
Покупательница в гипермаркете. Архивное фото
Покупательница в гипермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Нестле Россия" отозвала на территории страны "ограниченное количество" детского питания, сообщила компания.
«
"Нестле Россия" добровольно отзывает на территории Российской Федерации ограниченное количество продукции детского питания – сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности из-за возможного наличия токсина цереулида в сырье, поступившем от поставщика.
"Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России, в рамках глобального решения компании "Нестле" по снижению потенциальных рисков ООО "Нестле Россия" с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву", - пояснили в сообщении.
По словам "Нестле", компания проинформировала Роспотребнадзор и предоставляет ведомству, потребителям и клиентам всю информацию о предпринимаемых мерах.
