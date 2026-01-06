Рейтинг@Mail.ru
04:46 06.01.2026
В Намибии рассмотрят возможность использования карт "Мир", заявила посол
В Намибии рассмотрят возможность использования карт "Мир", заявила посол
В Намибии рассмотрят возможность использования карт "Мир", заявила посол

CC BY 2.0 / ER Bauer / NamibiaГород Свакопмунд в Намибии
CC BY 2.0 / ER Bauer / Namibia
Город Свакопмунд в Намибии. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Намибии рассмотрят возможность использования карт "Мир" для российских туристов, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.
"Мы бы могли обсудить использование карт "Мир", по крайней мере мы постараемся обсудить это. Посмотрим, что из этого выйдет. Если это будет способствовать развитию туризма между двумя странами, почему нет. Мы обязательно рассмотрим эту возможность", - сказала посол.
По ее словам, главная задача сейчас для посольства заключается в том, чтобы привлечь больше русских в Намибию.
"Несмотря на то, что российские туристы и сейчас приезжают в Намибию, мы хотим увеличить их количество", - подчеркнула дипломат.
